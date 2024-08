Plus Baumholder Altstadtfest Baumholder lockt mit Livemusik: Am Wochenende ist es wieder so weit Von Christine Jäckel i Was wäre das Baumholderer Altstadtfest ohne Livemusik? Auch diesmal können die Besucher wieder mit verschiedenen Bands feiern – wie hier bei einem der vergangenen Feste mit Frantic. Foto: Benjamin Werle (Archiv) Am Freitag, 23. August, um 18 Uhr beginnt das Altstadtfest mit dem traditionellen Fassanstich um 18 Uhr. Der Musikverein „Bleib treu“ aus Berglangenbach unterhält die Gäste bis etwa 20 Uhr. Nach dem gelungenen Start des Altstadtfestes 2023 durch die Stadt Baumholder freut sich Stadtbürgermeister Günther Jung, zum diesjährigen Altstadtfest mit Livemusik an allen Tagen viele Baumholderer und Gäste von außerhalb begrüßen zu dürfen. Lesezeit: 1 Minute

Topact am Samstag ist ab 22 Uhr die Band Elliot. Die Coverspezialisten aus dem Saarland werden die Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm in Feierlaune versetzen. Am Samstag beginnt das Bühnenprogramm um 18 Uhr mit MEP-Live „The Live-Trio“, die bis 20.30 Uhr für gute Laune sorgen. MEP-Live präsentiert eine Reise durch ...