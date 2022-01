Schon zum zweiten Mal in Folge war es wegen Corona in Mörschied nicht möglich gewesen, dass am 11. Dezember 2021 auf dem Gelände der Karl-May-Freilichtbühne Weihnachtsmarkt gefeiert wird und beim daran angedockten offenen Adventssingen ein großer Chor gemeinsam besinnliche Lieder anstimmt. Dem Einsatz für die gute Sache tat das aber keinen Abbruch.