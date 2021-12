Berglangenbach

Alternativer Auftritt: Bläsergruppe musiziert an Heiligabend vor Berglangenbacher Kirche

In normalen Zeiten ist es in Berglangenbach guter Brauch, dass der MV „Bleib Treu“ den Heiligabendgottesdienst in der Kirche musikalisch umrahmt. Wegen der Corona-Pandemie war das nun aber schon zum zweiten Mal nicht möglich. Ganz ohne Musik wollte der Verein aber diesmal den Heiligabend nicht verstreichen lassen.