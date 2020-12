Dienstweiler

Mit den zwei Bauten in moderner Holzarchitektonik hat das Gelände hinter dem Gemeinschaftshaus ohne jeden Zweifel sehr an Attraktivität und Aufenthaltsqualität gewonnen. In Dienstweiler steht ein wichtiges Dorferneuerungsprojekt, das als Schönheitsoperation auf dem alten Schulhof bezeichnet werden kann, kurz vor dem Abschluss.