Altburgfestival in Bundenbach: Besucher trotzten auch den Regenschauern

Am Wochenende wurde in der ganz besonderen Kulisse der historischen Keltensiedlung oberhalb des Tals der Jahrtausende beim 34. Altburg-Festival mit einem mitreißenden Programm Musik vom Feinsten geboten. Sieben hervorragende Bands – von Irish-Folk über Folk-Rock und Mittelalter-Metal bis hin zu Steam-Folk und Folk-Punk – da war für jeden etwas dabei.

Wenn auch einige Regenschauer am frühen Samstagabend die Stimmung etwas verhagelten, war Alexandra Fey, Vorsitzende der Heimatfreunde Bundenbach, bis dahin mit dem Verlauf des dreitägigen Festivals durchaus zufrieden. An den ersten beiden Tagen stand wie immer die Musik im Vordergrund, am Sonntag endete das Fest mit dem Familientag mit umfangreichem Kinderprogramm.