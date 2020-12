Schmidthachenbach/Bärenbach

Zum um Ende des Zweiten Weltkriegs hatten auch im Naheraum die Negativereignisse zugenommen. Der Bomberkrieg wurde zurrst vom nationalsozialistischen Regime und dann immer stärker auch von den Alliierten zur Demoralisierung der Zivilbevölkerung eingesetzt. Der 80-jährige Dieter Grub aus Bärenbach hat noch heute ein Bild vor Augen, das er als knapp Vierjähriger an einem späten Septemberabend 1944 erlebte. „Das hat sich in meinem Gedächtnis eingebrannt“, sagt er: aufheulende Motoren und dann eine heftige Explosion am Himmel in der Nähe Bärenbachs.