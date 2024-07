Plus Eckersweiler

Als die Trompete noch zum Einsatz rief: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Eckersweiler

Von Hans-Peter Bohr

i Am Wochenende wird der Feuerwehr Eckersweiler im Rahmen des Jubiläums ein neues Mehrzweckfahrzeug übergeben. Foto: Hans-Peter Bohr

Die Feuerwehr in Eckersweiler feiert am kommenden Wochenende am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, ihr 100-jähriges Bestehen. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Ortsfeuerwehr im Jahr 1924 in der Dorfchronik von Fritz Kirsch. Zum Einsatz kamen eine Feuerwehrspritze und ganz viele Löscheimer aus Leder, wovon noch einige noch heute gut erhalten sind.