Eins der wenigen noch verbliebenen alteingesessenen Geschäfte in der Obersteiner Fußgängerzone hört Ende des Jahres auf: Friseur Werner schließt am 23. Dezember seine Türen. Zwei Wochen vorher wird aber noch gefeiert: Heute vor genau 100 Jahren eröffnete Philipp Werner einen Damensalon – in der unteren Hauptstraße. Zwei Jahre später, 1922, erwarb er das Haus Herrmann in der Hauptstraße 366, das Gebäude, in dem auch heute noch Haare geschnitten, gewaschen und gelegt werden.