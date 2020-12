Kreis Birkenfeld/Schwollen

Es ist eine schöne und großzügige Geste für all diejenigen, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. „Wir wollen in der jetzigen Situation auch mal ,Danke' an die Pflegekräfte sagen, die im Moment sicherlich auch keinen leichten Job haben“, heißt es seitens der Firma Schwollener Sprudel GmbH und Co. KG.