Baumholder

Von Shitstorms in den sozialen Netzwerken, also massiven negativen Reaktionen auf Kommentare und Posts, hört und liest man immer wieder. Doch es gibt auch das Gegenteil: Chantal Palm-Germann, Inhaberin des Friseursalons Haarschnittstelle in Baumholder, hat mit ihrem aktuellen Beitrag geradezu ein Feuerwerk an Komplimenten und Dankesworten gezündet. Und das ist kein Wunder: Während sie selbst diesmal vom Lockdown light verschont bleibt, hat sie sich etwas einfallen lassen, um einer erneut gebeutelten Gruppe zu helfen.