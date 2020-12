Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:25 Uhr

Kreis Birkenfeld

Allgemeinverfügung tritt voraussichtlich erst am Donnerstag in Kraft

Erst am Donnerstag kann die neue Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft treten, mit deren Verfügungen und Einschränkungen die Pandemie-Entwicklung im Landkreis Birkenfeld gebremst werden soll. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Der Grund: Die Veröffentlichung kann erst am Mittwoch erfolgen.