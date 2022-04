Die jüngst verstorbene Rosemarie Sauermilch war ein Nachkomme aus jener Familie, der einst das Allenbacher Schloss gehörte. 1804 hatten ihre Vorfahren es für 3600 französische Goldfranken gekauft und 1898 für 5600 Goldmark an die Familie Leyser verkauft. Obwohl sie in Thalfang aufgewachsen ist und lange in Bad Kreuznach lebte, hatte die 90-Jährige zu Allenbach eine besondere Beziehung.