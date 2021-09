Grün war am Samstag in vielen Dörfern der VG Herrstein-Rhaunen die vorherrschende Farbe. Denn die rund 240 Helfer, die sich am ersten Freiwilligenmitmachtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zur Verfügung gestellt hatten, sind im Vorfeld mit grünen T-Shirts ausstaffiert worden, bevor es frisch ans Werk gehen konnte.