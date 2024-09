Plus Idar-Oberstein

Alle lieben Anny Hartmann: Kabarettstar kommt als Klima-Ballerina zur „Schnecke“

i Anny Hartmann tritt im Stadttheater in Idar-Oberstein auf. Foto: Dirk Martins

Wenn drei so unterschiedliche Künstler wie Volker Pispers, Konstantin Wecker und Holger Müller einhellig eine Kollegin feiern, muss es sich um ein besonderes Juwel der Kleinkunstszene handeln. Davon überzeugen können sich die Kabarettfans an der oberen Nahe am Donnerstag, 10. Oktober, um 20 Uhr. Dann kommt auf Einladung des Kulturvereins „Die Schnecke“ Anny Hartmann mit ihrem aktuellen Programm „Klima-Ballerina“ ins Idar-Obersteiner Stadttheater.