Gimbweiler

Seit Oktober 2019 steht die Heizzentrale, nun sind auch alle Hauptleitungen verlegt: Das Projekt „Nahewärmenetz Gimbweiler“ steht kurz vor dem Abschluss. Schon seit April werden die teilnehmenden Anwohner mit Wärme aus regenerativen Energieträgern versorgt, die direkt vor der eigenen Haustür erzeugt wird. Rund 80 Gebäude hängen bereits am Netz, fünf weitere sollen in Kürze folgen, informierte Christoph Zeis, Geschäftsführer der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) mbH, die das Netz in Gimbweiler über den Nahwärmeverbund Birkenfeld (NVB) GmbH betreibt.