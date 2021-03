Alle können profitieren: Modernisierungsrichtlinie für das Sanierungsgebiet „Stadtquartier Wasenstraße“ beschlossen

Plus

Auch private Investoren können vom Förderprogramm „Soziale Stadt – Stadtquartier“ profitieren. In seiner jüngsten Sitzung hat der Idar-Obersteiner Bauausschuss in der Messe die Modernisierungsrichtlinie für das Sanierungsgebiet „Stadtquartier Wasenstraße“ einstimmig beschlossen. Das letzte Wort hat der Stadtrat. Vermutlich kein Problem: Alle Ratsfraktionen setzen große Hoffnungen in das auf zwölf Jahre ausgelegte Städtebauprojekt, das im Rahmen des Bund-Länder-Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ mit 90 Prozent bezuschusst wird, wie auch in der Sitzung des Bauausschusses deutlich wurde. Dabei soll das Areal, das im Stadtteil Oberstein zwischen der Nahe und der Bahnstrecke liegt, eine positive Entwicklung erfahren. Unter anderem sollen die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt im Quartier erhöht, die Integration aller Bevölkerungsgruppen unterstützt und der Zusammenhalt in der Nachbarschaft gestärkt werden.