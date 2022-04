Müllcontainer laufen über, Ratten rennen umher, offenbar gibt es Einbrüche und Diebstähle, abgemeldete Autos stehen am Straßenrand, es lebt anscheinend auch eine unbekannte Zahl bei der Stadtverwaltung nicht gemeldeter Menschen in den drei Häusern: Die Zustände in der oberen Hohlstraße, speziell in und um drei Wohnblocks, sind bekannt, seit Jahren wird darüber diskutiert.