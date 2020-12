Alle 110 Befunde da: Keine weiteren Corona-Fälle in der Geriatrie Baumholder

Archivierter Artikel vom 24.05.2020, 14:53 Uhr

Einstweilen Entwarnung geben kann das Gesundheitsamt Idar-Oberstein nach der umfassenden Corona-Testung in der Geriatrischen Fachklinik Baumholder: Für alle 110 im Lauf der Woche beim Pflegepersonal und bei Patienten genommenen Abstriche ist inzwischen ein negativer Befund eingegangen.

Anlass für die Maßnahme war, dass eine 83-jährige Patientin der Klinik an Covid 19 erkrankte. Wegen der 14-tägigen Inkubationszeit stehen laut Amtsärztin Diana Thiel weitere Testreihen in der Geriatrie an. Neben der Seniorin gibt es derzeit nur eine weitere Infizierte im ganzen Kreis: Von insgesamt 89 bislang Erkrankten sind 86 genesen; ein Mann verstarb. Unter häuslicher Quarantäne stehen zwölf Kreiseinwohner. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Reiserückkehrer. Für sämtliche der insgesamt 1364 Proben, die die mobile Fieberambulanz genommen hat, liegt mittlerweile das Ergebnis vor. Weitere bestätigte Fälle kamen nicht hinzu.