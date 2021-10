Alex' Mutter: Liebe ist stärker als Hass – Bewegende Trauerfeier in der Messe

Die Messe Idar-Oberstein – am späten Donnerstagnachmittag ein Ort der Tränen, der tiefen Trauer und Anteilnahme: Eine bewegende und würdevolle Gedenkfeier für den am 18. September an der Aral-Tankstelle in der Obersteiner Hauptstraße erschossenen Alexander W. erlebten rund 430 Gäste – darunter auch Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin und CDU-Landeschefin, der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten, MdL Hans Jürgen Noss und Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag.

Mit dieser Veranstaltung nahmen Angehörige, Freunde, Nachbarn und Mitschüler sowie Lehrer der BBS Idar-Oberstein Abschied von dem 20-Jährigen. Die Ausrichtung der Corona-konform organisierten und auf Wunsch der Mutter initiierten Gedenkfeier wurde von der Stadt Idar-Oberstein, der Messe Idar-Oberstein und weiteren Akteuren unterstützt.

Gefühlvolle gesangliche Beiträge lieferten die Daisy C. Black und Benny Engel. Jutta Walber, Pfarrerin und Superintendentin des Kirchenkreises Obere Nahe, sprach Fürbitten und einen Segen. Oberbürgermeister Frank Frühauf war sichtlich bewegt und rang um Worte: „Diese Nacht zum 19. September wird uns immer in Erinnerung bleiben. Die Stadt wurde in einen Fokus gerückt, den wir uns so nie hätten vorstellen können.“ Ohnmacht, Fassungslosigkeit, Betroffenheit, Trauer – all das habe die Nachricht vom Tod des jungen Mannes ausgelöst. „Was diese sinnlose Tat für die Mutter, Familie und Freunde bedeutet, können wir uns nicht vorstellen“, sagte Frühauf und hielt auf der Bühne vor der großen Fotografie, die den lebenslustigen Alex W. zeigt, im Gedenken inne.

Herzstück der halbstündigen Trauerfeier war die Rede der Mutter des 20-Jährigen, der an der Tankstelle gejobbt hatte. Ein mutiger, starker, tief berührender Schritt einer Frau, die durch eine schreckliche Tat ihr Kind verloren hat. Ihr Herz muss gebrochen sein, der Gang zum Mikrofon auf der mit Kränzen, Lichtern und Blumen geschmückten Bühne muss ihr unendlich schwergefallen sein – trotz aller Unterstützung in ihrem Umfeld. Dann Worte zu finden, die von Dankbarkeit für die Hilfe in dieser Zeit und Nächstenliebe geprägt sind und lange nachklingen werden – das verdient tiefsten Respekt: „Wir sollten Alex so in Erinnerung behalten, wie er war“, sagte sie. „Er war so viel mehr als der Junge, der an der Tankstelle sein Leben lassen musste.“ Die Mutter mahnte: „Hass bringt uns nicht weiter, Hass verbittert. Liebe war schon immer stärker als Hass. Liebe ist das Band, das alles zusammenhält.“

