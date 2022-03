Mettweiler

Alarm in Mettweiler: Feuerwehreinsatz wegen brennender Thujahecke

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Berschweiler und Fohren-Linden haben am Sonntag gegen 11.40 Uhr den Brand einer Thujahecke in der Hauptstraße in Mettweiler schnell unter Kontrolle gebracht und ihn löschen können. Das berichtet die Baumholderer Polizei.