Plus Idar-Oberstein

Aktionstage machen Lust auf Shopping: Das Einkaufen in Idar-Oberstein stärken

i "Heimat shoppen": 6. und 7. September in Idar-Oberstein Foto: IHK Koblenz

Die Aktionstage der Kampagne „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) nahen. Sie finden am Freitag und Samstag, 6. und 7. September, in Idar-Oberstein statt. Nachdem die Initiative bereits seit einigen Jahren in Idar-Oberstein durchgeführt wurde, laden auch in diesem Jahr wieder Händler, Dienstleister und Gastronomen zum Einkaufen bei Nachbarn und Freunden ein.