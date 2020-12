Aktionstage „Heimat shoppen“ haben begonnen

Kreis Birkenfeld

Rund 60 Einzelhändler und Dienstleister aus der Region beteiligen sich an den Aktionstagen „Heimat shoppen“, den Auftakt machte am Donnerstag die Fördergemeinschaft Birkenfeld mit insgesamt 22 Betrieben: Parfumerie Roths Eck, Autohaus Wiegand, Manuelas Modetreff (Foto), Orthopädie-Schuhtechnik Hassler, Edeka-Deckers Team in Birkenfeld, Edeka-Deckers Team in Hoppstädten-Weiersbach, Margits Schuhladen, „Anziehend“ – Mode im Wasgau-Center, Autohaus Beckhäuser in Niederbrombach, Pizzeria Calabria, Eiscafé Venezia, Grafische Betriebe Kai Hosser, Mildenberger Mechatronic, Café Artechino, Charlys Place, Das Studio, Tabak Faust, Hirsch-Apotheke, Govinda Manufaktur, Kerstin Ritter Hörgeräte, Goldschmiede Schmieden und Orthopädie M. Zender.