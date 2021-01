Kreis Birkenfeld

Katzen sind beliebte Haustiere der Deutschen. Freilaufende Samtpfoten haben aber auch einen großen Drang, sich zu vermehren – das schlägt sich in einer Vielzahl herrenloser Katzen und in überfüllten Tierheimen nieder. Meistens sind die betroffenen Tiere stark abgemagert, körperlich schwach und tragen Flöhe sowie andere Parasiten. Um dieses Leid zu lindern, schließt sich die Tierhilfe Obere Nahe mit Sitz in Niederhambach zwischen dem 20. und 31. Januar den vom Deutschen Tierschutzbund initiierten Katzenkastrationswochen an.