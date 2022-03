Türkismühle/Birkenfeld. „Gesellschaft braucht Vielfalt – der Kampf gegen Leukämie auch“. Unter diesem Motto werben die Gemeinschaftsschule Türkismühle und die in Birkenfeld ansässige Stefan-Morsch-Stiftung um die Teilnahme an einer Typisierungsaktion. Sie findet am Montag, 21. März, von 10.30 bis 13 Uhr in der Bildungsstätte in Türkismühle, Trierer Straße 23, statt.