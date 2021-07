Aktion in der Nahetalschule: Kinder werden sich ihrer Rechte bewusst

Mit zwei Projekttagen endete das Schuljahr in der Nahetalschule. Im Fokus stand das Thema Kinderrechte. Die Schüler der Klasse 7a unter der Leitung von Referendarin Nelly Himschoot brachten ihren Mitschülern die Thematik näher. Grundlage dafür waren Unicef-Materialien zur UN-Kinderrechtskonvention. Anlässlich dieser Projekttage behandelte die Referendarin Gedanken und Ansätze dazu genauer und informierte über verschiedene Rechte. Ein Hilfsmittel dabei: gestellte Tagebucheinträge von Kindern weltweit, die diese Rechte nicht haben. Aus diesen Tagebucheinträgen sollten die Schüler nun die verschiedenen Rechte und Verstöße herausarbeiten. Dies brachte den Teilnehmern die Bedeutung der Kinderrechte näher, und es wurde deutlich, dass damals wie heute in einigen Ländern Menschen-, aber keine Kinderrechte vorhanden sind. Die Schüler der Klasse 7a erarbeiteten in den Folgetagen Informationen über 59 Rechte, zehn davon wurden sorgfältig aufbereitet. Anschließend wurden einige davon in kreative Plakate umgesetzt und ausgestellt. Sie erstellten Flyer, die sie an Türen und Wänden befestigten und von denen sich jeder Schüler ein Zettelchen abreißen konnte, auf welchem ihr „Lieblingsrecht“ geschrieben stand.