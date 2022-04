Aktion der Nahetalschule in Idar-Oberstein: Milkshakes für Flüchtlingshilfe

Auch die Schüler der Nahetal-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) in Idar-Oberstein sind vom Leid der Menschen in der Ukraine erschüttert und wollten einen Beitrag leisten, um geflüchtete Menschen zu unterstützen. Schnell kamen die Schülervertretung und das Kollegium auf die Idee, einen Kuchenbasar zu organisieren.

Die Schülerinnen und Schüler brachten viel Hunger mit und konnten sich an einem reichhaltigen Kuchenbüfett bedienen. In der Pausenhalle wurden außerdem an zwei Tagen Erdbeer- und Bananen-Milchshakes zubereitet – zur großen Freude aller. Auch der jährlich stattfindende Flohmarkt war gut besucht, und es wurde fleißig für einen guten Zweck eingekauft. Insgesamt kam eine Summe von 1000 Euro zusammen, die nun an die lokale Flüchtlingsinitiative „Projektina Ukraina“ gespendet wurde.