VG Herrstein-Rhaunen

Bürgermeister Uwe Weber will die Bevölkerung auf ein Projekt aufmerksam machen, das ihm besonders am Herzen liegt: den ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag der VG Herrstein-Rhaunen am Samstag, 31. Oktober. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Weber im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“.