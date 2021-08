Bei einer vom Kreisverband organisierten Veranstaltung, die mit hochrangigen Politikern der Partei besetzt war, hat die AfD am Samstagabend in Idar-Oberstein ihre Anhänger auf die Bundestagswahl eingeschworen. Dazu kamen rund 90 Sympathisanten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in die etwas mehr als halb besetzte Tiefensteiner Stadenhalle, in der insgesamt 160 Stühle aufgestellt worden waren.