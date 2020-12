Idar-Oberstein

Auf Einladung des Dekanats Birkenfeld hielt der Afrika-Experte Prinz Asfa-Wossen Asserate, ein Großneffe des früheren äthiopischen Kaisers Haile Selassie, in der Kirche St. Barbara am Rilchenberg einen Vortrag über Gegenwart und Zukunft Afrikas – und was Europa damit zu tun hat. Zur Begrüßung erläuterte Pastoralreferent Michael Michels, wie es zu der Einladung gekommen war.