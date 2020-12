Birkenfeld

Die im Raum stehende Änderung der Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftszentrale (ÄBZ) in Birkenfeld wird zumindest vorläufig nicht umgesetzt. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, die Trägerin der Einrichtung in der Schneewiesenstraße 20 ist, hat deren Leiter Dr. Klaus Hoebbel am Dienstag darüber informiert, dass er auch im ersten Quartal 2021 die Dienste der in der ÄBZ eingesetzten Mediziner und des Fachpersonals in der gewohnten Form einteilen soll.