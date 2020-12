Birkenfeld

Beschlossene Sache ist diese Regelung noch nicht, aber Rainer Saurwein, der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, bestätigt auf NZ-Anfrage, dass sie ein „mögliches Szenario“ sein könnte. In Birkenfeld steht eine Verkürzung der Öffnungszeiten der ärztlichen Bereitschaftspraxis in der Schneewiesenstraße 20 im Raum, die möglicherweise ab dem Jahr 2021 nicht mehr über Nacht besetzt sein könnte. Sollte das so kommen, müssten sich Patienten an die Bereitschaftspraxis im Klinikum Idar-Oberstein wenden.