Immer wieder sorgt die Müllproblematik in verschiedenen städtischen Straßen – unter anderem „Am Rauhen Biehl“ – für erhitzte Gemüter in der Bevölkerung. Erst kürzlich hatte die SPD-Fraktion in einem Antrag die Zustände noch einmal ausdrücklich kritisiert. Kürzlich war nun der Vermieter eines der am meisten betroffenen Häuser nach Baumholder gekommen, um gemeinsam mit AWB und Kommunalpolitikern nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Das Treffen macht Hoffnung.