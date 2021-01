VG Birkenfeld

Weil der Weg zum Erbeskopf versperrt war, aber trotz Corona-Lockdown dennoch viele Ausflügler aus dem Flachland die weiße Pracht auf den Hochwaldhöhen genießen, haben mehrere Orte in der VG Birkenfeld und in deren unmittelbarer Nachbarschaft nach den Weihnachtsfeiertagen und vor allem am vorigen Wochenende einen regelrechten Besucheransturm erlebt. Die Freude darüber hält sich aber besonders in Hattgenstein und im direkt jenseits der Grenze gelegenen Dorf Neuhütten im Kreis Trier-Saarburg in engen Grenzen. Dort schaut man schon mit bangem Blick dem nächsten Wochenende entgegen, weil sich dann die Geschichte wiederholen könnte.