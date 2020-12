Mörschied

Unter dem Motto „Adventssingen – in diesem Jahr mal anders“ lassen die Mörschieder Vereine zum fünften Mal ihre Adventsfeier aufleben: diesmal allerdings unter Pandemieauflagen. Sich gemeinschaftlich auf Weihnachten einzustimmen und Menschen in Not zu helfen, steht auch dieses Jahr im Fokus. Die Organisatoren motivieren jeden zum Mitmachen durch einen Kreativbeitrag und bitten gleichzeitig um Geldspenden für den guten Zweck.