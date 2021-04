Adel verpflichtet – Schloss in Sien wird restauriert

Plus

Jahrzehntelang deutete nicht unbedingt viel darauf hin, dass das stattliche Gebäude mit der Adresse Fürst-Dominik-Straße 29 in Sien einst im Auftrag eines Landesherrn errichtet worden ist, es sich dabei also um ein Schloss handelt. Als Pfarrerdomizil, Gerberei und Metzgerei wurde der noch heute imposante Barockbau genutzt, als Hotel und zuletzt als Gaststube – aber als Schloss? Diese Frage soll künftig mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden können, denn derzeit wird das dreigeschossige Gebäude unter Beachtung der Denkmalschutzvorgaben saniert und größtenteils in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.