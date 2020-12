Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 14:00 Uhr

Idar-Oberstein Achtung: VIO passt Fahrplan an Im Zuge der Corona-Krise haben sich die Rahmenbedingungen für den ÖPNV verändert. Im Landkreis Birkenfeld wurden die Fahrtzeiten einiger Linien bereits angepasst und verkürzt.