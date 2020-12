Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 15:06 Uhr

Niederwörresbach

Achatbörse punktet mit Vielfalt: Guter Start am Samstag

Weder das Coronavirus noch der Tod ihres Gründers haben die Achatbörse zum Kippen gebracht. Nach einem guten Start am Samstag mit Edelsteinkönigin Bettina Reiter (auf dem Foto mit Alfred Reicherts aus Langweiler) und dem gewohnt großen Andrang in den ersten Stunden ging der Besuch am Nachmittag zwar deutlich zurück, doch das ist für eine der renommiertesten Edelsteinmessen in der Region kein Beinbruch: Das Fachpublikum war unter sich, man konnte sich in Ruhe über neue Fundorte und seine eigenen Sammlungen unterhalten.