Kreis Birkenfeld

Es ist schon in normalen Zeiten ein besonderes Ereignis, das diesmal wegen Corona aber noch zusätzlich unter einem ganz speziellen Stern stand: Insgesamt 646 Erstklässler haben am Montag und Dienstag an den 16 Grundschulen (GS) im Kreis Birkenfeld ihren ersten Schultag erlebt.