Kreis Birkenfeld

Erfreuliche Nachricht für Autofahrer, die aus dem Raum Idar-Oberstein in Richtung Thalfang und von dort weiter in Richtung Trier/Luxemburg unterwegs sind: Die am Erbeskopf vorbeiführende Landesstraße 164 ist seit Montag wieder geöffnet. Die seit nach den Weihnachtstagen und zwischenzeitlich nur kurz unterbrochene Sperrung des Streckenabschnitts zwischen der Kreuzung Idarbrücke bei Allenbach und Thalfang-Bäsch wurde am Sonntagabend aufgehoben. Das sagten Sprecher der Morbacher Polizeiinspektion und der Straßenmeisterei Thalfang auf NZ-Anfrage.