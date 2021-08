Abschlussveranstaltung: Birkenfelder Radler umrundeten in 21 Tagen zweimal die Welt

Drei Wochen lang waren 421 Aktive in 38 Teams bei der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln 2021“ auf den Straßen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld unterwegs gewesen. Sie hatten in den drei Aktionswochen im Juni und Juli, wie in der NZ bereits berichtet wurde, insgesamt 88.590 Kilometer mit dem E-Bike oder dem normalen Rad gesammelt und dabei 13 Tonnen CO2 eingespart. Das war ein neuer Rekordwert bei der nunmehr dritten Teilnahme der VG, die diesmal erstmals auch die Schulen als Mitstreiter gewonnen hatte.