Idar-Oberstein

Die Neuorganisation der Naheland-Touristik (NLT) hat für die Stadt Idar-Oberstein Folgen, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig absegnete: Am 30. Juni schied sie aus der GmbH aus und erhält ihren Geschäftsanteil in Höhe von 2600 Euro zurück. Künftig sind nur noch die drei Landkreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und Mainz-Bingen als Gesellschafter an der Naheland-Touristik beteiligt.