Plus Birkenfeld/Leisel

Abschied von Matthias Schneider: Ex-Landrat verliert Kampf gegen den Krebs [update]

i Matthias Schneider Foto: privat

Am Ende hat er den Kampf gegen den Krebs doch verloren: In der Nacht zum Donnerstag schlief der langjährige Landrat des Nationalparklandkreises Birkenfeld, Matthias Schneider, im Kreise seiner Familie in Leisel friedlich ein. Er wurde nur 62 Jahre alt. Schneider hinterlässt seine Ehefrau Sabine, zwei Kinder, ein Enkelkind und seinen geliebten Terrier Chaplin.