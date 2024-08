Plus Leisel

Abschied von Matthias Schneider: Bewegende Trauerfeier in der Kirche Heiligenbösch

i Die Jagdhornbläser des Kreisjagdverbands gaben dem Jäger und Naturfreund am Ende einen letzten Gruß mit auf den Weg. Foto: Stefan Conradt

Es war eine sehr bewegende und auch persönliche Trauerfeier in der Kirche Heiligenbösch. Viele Hundert Wegbegleiter und Freunde nahmen am Dienstag Abschied von Matthias Schneider. Der Ex-Landrat des Nationalparklandkreises Birkenfeld war am 8. August nach schwerer Krankheit im Alter von nur 62 Jahren verstorben.