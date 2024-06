Plus Idar-Oberstein

Abrissarbeiten „Im Eck“: Darf die Stadt Idar-Oberstein das?

i Wie vom Stadtrat beschlossen, sollen im Rahmen einer städtebaulichen Ordnungsmaßnahme mehrere Gebäude in den Bereichen Lindenbach, „Im Eck“ und „Am Berg“ zurückgebaut werden. Dazu gehören Abrissarbeiten, die nun auf Kritik stoßen. Foto: Hosser

Von „chinesischen Verhältnissen“ spricht er. Nach dem Motto „Auf unserem Grund machen wir, was wir wollen. Die Hauswand steht auf unserem Grundstück“ werde agiert, mahnt ein Kritiker (Name der Red. bekannt) der städtischen Abrissarbeiten „Im Eck“ an. Darf die Stadt das, was sie tut?