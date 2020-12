Idar-Oberstein

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss einstimmig beschlossen, die Ausschreibung, Umsetzung und Finanzierung des Abbruchs der Häuser „Am Berg“ 6 bis 14 und des Hauses Hauptstraße 424 a in Oberstein auf den Weg zu bringen. Die Gesamtkosten werden auf rund 800.000 Euro geschätzt, von denen 90 Prozent aus dem Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“ getragen werden. Dem muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 28. Oktober noch zustimmen.