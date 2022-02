Es bleibt dabei: Voraussichtlich Anfang Mai soll der neue Turm auf dem Idarkopf stehen. Das bekräftigte Martin Hey, Büroleiter der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, am Dienstag in der Sitzung des Tourismusausschusses im Sportleistungszentrum Niederwörresbach. Mit dem Abriss der alten, durch einen Brand 2018 schwer beschädigten und seitdem gesperrten Holzkonstruktion soll am Freitag, 25. Februar, begonnen werden.