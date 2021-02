Als der Turner Ewald Stumm vor etwas mehr als 100 Jahren für seinen Sieg beim zweiten Bezirksturnfest des Nahe-Idartal-Gaues in Tiefenstein Urkunde und Siegerkranz in Empfang nahm, hat er wohl kaum daran gedacht, dass ihm seine beiden Enkelinnen einmal in sportlicher Hinsicht nacheifern würden.