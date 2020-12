Idar-Oberstein

Ohne feierliche Zeugnisübergabe, ohne die liebgewordene Tradition des gemeinsam mit dem Gymnasium an der Heinzenwies gestalteten Abiturgottestdienstes, ohne Abiball, aber trotzdem mit der Gewissheit, in der momentan sehr verunsichernden Zeit etwas Tolles geleistet zu haben, absolvierten nun insgesamt 47 Abiturienten ihre Abschlussprüfungen am Göttenbach-Gymnasium.