Abitur an der Heinzenwies unter Pandemiebedingungen: Seneca, Kommunikation und die Madeira-Mauereidechse

Idar-Oberstein

Die Erleichterung war groß, als die letzte schriftliche Abiturprüfung am Gymnasium an der Heinzenwies geschrieben und alles gut gegangen war: Keiner war in den zweieinhalb Prüfungswochen krank geworden, keiner musste in Quarantäne, und trotz Schnee in den Höhenlagen des Hunsrücks konnten alle pünktlich die Schule erreichen. Dennoch wird das Abitur 2021 ein denkwürdiges Abitur bleiben, das keiner der Beteiligten so schnell vergessen wird. Ein Abitur unter Pandemiebedingungen, mit strengsten Hygieneregeln: Der Abstand zwischen den einzelnen Plätzen musste streng mit Metermaß ausgemessen werden: Noch vor einem Jahr hätte sich das niemand vorstellen können. Und trotz der widrigen äußeren Bedingungen mussten es die Abiturienten auch in diesem Jahr schaffen, sich auf die anspruchsvollen Aufgaben zu konzentrieren, die ihnen vorgelegt wurden.