Idar-Oberstein

Als echten „Drahtseilakt“ bezeichnet Manuela Schmitt, Rektorin des Idar-Obersteiner Göttenbach-Gymnasiums, das schriftliche Abitur 2021 an ihrer Schule. Am Donnerstag standen die Prüfungen im Fach Mathematik an: Ein teilnehmender Schüler wurde am Tag danach positiv auf das Coronavirus getestet, was den Rückschluss zuließ, dass er bereits zur Prüfungszeit stark infektiös gewesen war.